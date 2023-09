La serie A per Romano Fogli Torneo con l’under 15 di Bologna Atalanta, Empoli e Fiorentina

SANTA MARIA A MONTE

Romano Fogli ha insegnato calcio ai bambini e ai ragazzi per tutta la vita. Ma prima del calcio ha insegnato lealtà, correttezza, educazione, rispetto. La sua capacità di stare con i bambini e i ragazzi e con i giovani era innata. Quando giocava o allenava squadre in giro per l’Italia e tornava a Santa Maria a Monte per qualche periodo di riposo, non era difficile trovarlo in mezzo a gruppetti di ragazzi che giocavano nelle piazze del paese a tirare qualche calcio al pallone. Fin quasi alla soglia degli ottant’anni quasi ogni giorno andava ai campetti della scuola calcio che porta il suo nome, allo stadio di Ponticelli, e insegnava come calciare il pallone, come stopparlo o, semplicemente, si metteva in mezzo ai bambini e li faceva divertire.

Romano Fogli, classe e lealtà mondiali. C’è scritto così nella locandina del primo trofeo che il Santa Maria a Monte Calcio e la famiglia – in particolare il figlio Mirko che ha collaborato all’organizzazione – hanno voluto allestire per ricordare il grande calciatore, l’allenatore, l’uomo di calcio. Ed è un torneo di caratura nazionale visto che vi partecipano le squadre Under 15 di Bologna (la squadra dove Romano ha giocato più a lungo), Atalanta, Fiorentina ed Empoli. In particolare Atalanta ed Empoli rappresentano due tra bi migliori settori giovanili d’Italia e d’Europa. Al "Di Lupo", stadio che fa parte del complesso sportivo intitolato a Fogli, sarà grande calcio.

Il programma del torneo si articola in due giornate: sabato e domenica. Sabato 9 le semifinali: alle 16 Bologna-Empoli e alle 18 Atalanta-Fiorentina. Domenica 10 le finali: alle 16 terzo e quarto posto e alle 18 la finalissima tra le vincenti delle sfide di sabato.

gabriele nuti