La scuola, i lavori e le polemiche: "Genitori lasciati senza elementi"

Sulla scuola ed i lavori è ancora scontro aperto fra Pd e maggioranza alla guida del Comune. I Dem esprimono ancora preoccupazione per la prossima chiusura del plesso scolastico di via del chianti "soprattutto in merito ad una comunicazione istituzionale confusa, criptica e quantomai intempestiva". "Si parla di far decidere ai genitori una delle quattro soluzioni che l’amministrazione ha predisposto senza tenere conto che i cittadini non hanno elementi per valutare la complessità delle implicazioni – dice il coordinatore Alessandro Guerrini – di una scelta rispetto all’altra, o quale si una scelta migliore".

"Quello che si accinge a fare l’amministrazione di Terricciola non ci sembra essere esercizio democratico bensì populismo – è l’attacco di Guerrini –; con il risvolto poi di trasferire la responsabilità della scelta sui cittadini utenti. Eppure, già prima dell’insediamento di questa amministrazione, era tutto scritto e programmato in modo che i lavori non interferissero con la presenza degli alunni durate il corso delle lezioni". Da qui le domande. "Si è deciso di dare altre priorità? Impegnati in altre operazioni è sfuggita la cosa? – prosegue la nota Dem – In ogni caso si è arrivati tardi e male e ora l’amministrazione, non i cittadini, deve prendere decisioni chiare e che tengano conto di tutti gli aspetti collegati con una scelta così delicata. Il sindaco, all’atto del suo insediamento, ha più volte fatto la richiesta di collaborazione anche alle opposizioni; ecco, sindaco, vogliamo dare un nostro contributo: “siamo arrivati lunghi e con i ginocchi sbucciati”, cerchi di contrattare con la ditta una posticipazione dell’inizio lavori, magari chiedendo che inizino prima nella parte esterna del plesso, riservando i lavori interni quando non ci sono attività. E’ possibile? Se si meglio; altrimenti, auguri a tutti noi".