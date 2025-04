La scuola è un po’ più verde. Spuntano nuovi 53 alberi. Il dono delle associazioni

PONTEDERAIl polo Carlesi è un po’ più verde. Da alcuni giorni alcuni alberelli sono comparsi nel grande giardino, precisamente sul lato sud dell’edificio scolastico di Pontedera che si affaccia sulla rotatoria della circonvallazione. Un evento molto atteso visto che nei piani dell’amministrazione comunale per la riqualificazione dell’edificio abbandonato, poi trasformato in una scuola, c’era anche quello di dotare l’area di un giardino ricco di piante. Nei render, apparsi all’epoca della riqualificazione dell’edificio abbandonato, c’era infatti un rigoglioso “bosco“. E da alcuni giorni quel prato è un po’ più vivo grazie all’intervento sostenuto dal Lions club e da Ecofor service che hanno donato le piante mentre il Comune ha provveduto a coprire i costi della messa a dimora. Così, alla presenza di un gruppo di studenti del polo Carlesi, è andata in scena la piantumazione del secondo lotto per un totale di 53 alberi. Tutta l’operazione è stata coordinata dall’assessore Francesco Mori che ha portato avanti un progetto nato con la scuola e le associazioni per completare la riqualificazione dell’area verde del polo. Presenti anche gli assessori Mattia Belli e Alessandro Puccinelli. Mentre per il Lions era presenta il presidente Luca Della Santina.

Nel prato sono comparsi tigli, platani, frassini, bagolari e altri alberi. Tutte piante scelte per favorire la biodiversità e capaci di assorbire una elevata quantità di Co2. Ma non finisce qui per il futuro “bosco“ della scuola. Manca solo l’ultimo lotto, il più piccolo, in fondo al piazzale lato città. Per quello però servirà attendere ancora qualche mese.

Nicola Pasquinucci