La scuola e le polemiche Il caso del tempo pieno "Abbiamo fatto le verifiche"

Scuola e ancora polemiche a Montopoli, con il tempo pieno al centro del duello. Puntuali le precisazioni del sindaco Giovanni Capecchi. "Siamo dispiaciuti che la giornata di open day organizzata dall’Istituto Comprensivo Galilei abbia subito ritardi e il plesso non fosse adeguatamente organizzato per l’evento come gli altri plessi – precisa il primo cittadino –. Ci teniamo però a specificare che alla richiesta di poter effettuare un sopralluogo della scuola di San Romano, arrivata da alcuni genitori delle classi a tempo pieno di Montopoli, abbiamo risposto, in una lettera firmata dal sindaco e dalla dirigente scolastica, dando la possibilità ai rappresentanti di vedere in tutta libertà i locali della scuola di San Romano durante l’apertura in occasione di una riunione per l’avvio dell’anno scolastico".

"Si è trattato di un invito a partecipare alla visita della scuola e non di un appuntamento specifico con l’amministrazione comunale – sottolinea Capecchi –, peraltro già effettuato in precedenza. Un argomento, quello dello spostamento delle classi a tempo pieno, che è stato più volte dibattuto". "Nell’ultima riunione avuta in sala consiliare con i genitori e alla presenza della dirigente scolastica ognuno ha avuto la possibilità di esprimere il proprio parere – conclude il sidaco –. L’istituto, in quell’occasione, ha espresso la necessità di trasferire le classi del tempo pieno per acquisire spazi nel plesso di Montopoli. Al Comune è spettato il compito di verificare la fattibilità dello spostamento. Per quel che riguarda infine la lettura dei documenti, ricordiamo che ogni cittadino può accedere agli atti del Comune, così come stabilisce la legge".