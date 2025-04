La scomparsa di Guido Giglioli: "Fondatore del circolo Torre Giulia. Lottò contro l’inquinamento"

SAN ROMANOSi è spento a 89 anni Guido Giglioli, protagonista della vita politica, sociale e associativa di San Romano e più in generale del comune di Montopoli, dalla seconda metà del secolo scorso. Presidente del consiglio di circoscrizione e poi consulta di San Romano negli anni Ottanta e Novanta, tra i fondatori, poi presidente, tesoriere e responsabile organizzativio degli eventi del circolo Arci Torre Giulia. Il funerale ci sarà oggi, alle 15,30, nella chiesa santuario La Madonna di San Romano.

"Grazie all’organizzazione di Giglioli e alla collaborazione di tanti volontari – il ricordo del circolo Arci Torre Giulia – per decenni le iniziative hanno regalato momenti di allegria a intere generazioni". La salma è esposta nella sala del commiato della Pubblica Assistenza di Capanne da dove oggi verrà trasportata in chiesa a San Romano. Guido Giglioli era vedovo da alcuni anni. Lascia il figlio, la nipote e tutti i familiari e parenti.

Il ricordo di Giuseppe Novino e Riccardo Susini del circolo di Rifondazione Comunista di Montopoli ricordano Giglioli anche a nome del partito provinciale: "Ci ha lasciato il compagno Guido Giglioli, comunista, antifascista, iscritto al Pci si dalla giovane età e poi a Rifondazione; è stato responsabile della cucina delle feste per quarant’anni, dalle feste dell’Unità a quelle di Liberazione ed è stato promotore di tutti gli eventi politici e culturali organizzati al circolo Arci Torre Giulia, oltre ad essere stato dirigente del circolo". "È stato anche presidente del consiglio di frazione di San Romano, nel periodo in cui l’inquinamento atmosferico era insopportabile e si è sempre battuto con forza insieme al partito, il comitato antinquinamento ed altre associazioni per rivendicare le giuste soluzioni – concludono Novino e Susini – I compagni e le compagne lo ricorderanno per sempre".