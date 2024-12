La scelta dopo le medie. Corso gratuito di estetica

Le scelte dopo la terza media. Martedì 17 dicembre dalle 15 alle 19, l’agenzia formativa Fo.ri.um invita giovani e famiglie all’Open Day a Santa Croce per scoprire il percorso triennale per operatore del benessere – estetista (addetto). Il corso, gratuito e finanziato dalla Regione Toscana, è dedicato a ragazzi fino a 18 anni in possesso del titolo di scuola secondaria di primo grado. Gli studenti si specializzeranno in trattamenti estetici di base come manicure, pedicure, epilazione, e massaggi, sviluppando competenze professionali e trasversali attraverso lezioni teoriche, esercitazioni pratiche in laboratorio e stage in aziende del settore benessere. Durante l’Open Day sarà possibile incontrare i docenti, visitare i moderni laboratori e ricevere informazioni personalizzate sull’offerta formativa e sulle modalità d’iscrizione. Le iscrizioni saranno aperte dall’8 al 31 gennaio.