La sagra della patata fa il pienone. La soddisfazione del comitato: "Un successo la veste rinnovata"

C’è soddisfazione nel gruppo organizzativo. Questa edizione della sagra della patata fritta – un cult per Santa Maria a Monte – in veste nuova, sta dando i suoi frutti: anche nuova disposizione del padellone e della cucina, dicono gli organizzatori, è una mossa azzeccata. I giardini con allestimento “giovani” sta riscontrando successo. Una sagra organizzata in poco più di due mesi, è stata un successo già dalla prima serata.

Sul palco i Killer Queen, una delle maggiori cover dei Queen ha incantato il numeroso pubblico presente. Una cucina toscana, con le donne cuoche di Santa Maria a Monte hanno fatto piatti con specialità delle Cerbaie e con la famosa patata: la cucina di questa edizione è stata presa d’assalto. Anche la sindaca Manuela Del Grande esprime soddisfazione per l’ottimo avvio della festa: " Un elogio agli organizzatori ed ai numerosi volontari che hanno contribuito a rendere la serata davvero piacevole". E ora occhi puntarti su stasera alle 21.30, quando in pedana ci sarà una cover band dei Pooh, Amici per Sempre. Nell’occasione il comitato ricorderà Renato Cetti e Carlo Nuti, due componenti storici del comitato deceduti pochi mesi fa.

"Desideriamo ricordare tutti quanti hanno fatto parte a questa festa – dice il comitato – all’insegna del prodotto tipico santamariammontese , ricordata anche da Indro Montanelli con la frase storica: “ il mio babbo a Santa Maria a Monte veniva a comprarci le patate”, a dimostrazione della qualità del tubero più famoso del mondo". Lunedì sarà poi il giorno dell’antica fiera dell’Assunta, e alle 21 tombola, e martedì 20 gran finale con Marco Bresciani.