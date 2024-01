La riunione Pd per sciogliere il rebus della candidatura a sindaco

E’ domani sera il giorno in cui il Pd, si apprende, deciderà quale strada prendere: la ricandidatura dell’attuale sindaco Simone Giglioli, o la strada delle primarie per chiamare il popolo Dem e il centrosinistra a decidere la strategica per le urne. Primarie, come anticipato a da La Nazione, nella quali, da quanto emerso, Giglioli si troverebbe a duellare con il neo segretario comunale del partito Vincenzo Mastroianni.

Un rebus, quello della candidatura per le urne 2024, che il Pd si trascina da mesi. Da quanto ha scelto la strategia della consultazione – e prima interna poi estesa alle realtà associative e produttive del territorio – invece di dare il via libera d’ufficio al primo cittadino in carica, come sembrava che dovesse accadere almeno fino all’estate scorsa. L’esito di questo giro di pareri avrebbe invece dato origine a fronti con visioni contrapposte che rischiano di doversi affrontare con le primarie.

C. B.