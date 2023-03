La rimpatriata dei volontari della Misericordia

PONTEDERA

Dopo più di 40 anni si sono ritrovati per una cena-rimpatriata i volontari della Misericordia di Pontedera che che erano attivi negli anni 80, un legame indelebile che non è mai sfumato. Hanno condiviso in quel periodo lunghe giornate e nottate, sabati e domeniche h24 senza mai sentire il sacrificio perché li appagava la missione comune che era quella di aiutare chi aveva bisogno. In quel periodo esistevano pochissimi presidi nella Valdera, e da Pontedera i volontari partivano per fare interventi fino a Lajatico, Castelfranco, l’Arnaccio, il Padule e altre località ben distanti. Sabato scorso si sono rivisti con grande affetto e amicizia gli ex volontari che non si vedevano da decenni, i precursori di un servizio che nacque negli anni ‘80 con il nome di Ose, organizzazione servizi di emergenza, che oggi porta il nome di Protezione Civile. Erano presenti alla cena: Nunzia Cimmino, Michele Rossi, Claudio Urso, Flavio Catelani (allora presidente dei volontari, fondatore e responsabile del gruppo Ose), Marco Vanni, Morando Meini, Pietro Marrucci, Roberto Ciardelli, Gino Orsini, Giuseppe Rovini, Maurizio Lupi, Simone Volterrani, Antonio Tallarico, Massimiliano Bandoni, Enrico Gargano, Roberto Sartini, Alessandro e Andrea Morelli.