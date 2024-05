La rimpatriata dei colleghi del distributore Gabbani

PONTEDERA

La rimpatriata tra ex colleghi di A.Di.St. fratelli Gabbani di Pontedera (distributore storico di giornali, riviste, e tutto quanto si trova nelle edicole). La rimpatriata è stata al ristorante Oasi al Lago di Giulio Campinoti. E l’idea è nata a Stefano Morelli proprio incontrando Giulio che tempo fa gli aveva detto della scomparsa di Giovanni Campini. Dai messaggi per ricordare un amico è nata l’idea, anche in suo onore, di un incontro. Così, all’Oasi al Lago di San Donato di Santa Maria a Monte, visto che "il tizzone che ci ha fatto ritrovare è partito da una chiacchierata con Giulio Campinoti", c’è stato il pranzo tra ex colleghi con "la gioia di ritrovarci tutti assieme e ricordare i momenti anche faticosi, ma felici vissuti assieme".

"Un pensiero va a coloro che oggi non sono più con noi, ma che fanno parte dei nostri ricordi e rimarranno sempre nei nostri cuori Alberto, Beppe, Davide e Giovanni". Hanno partecipato Alberto Morelli, Andrea Gabbani, Roberto Biasci, Claudia Profeti, Daniele Peria, Enrico Brunelli, Flavio Fiumalbi, Loreno Verdiani, Luca Guiducci, Lucia Innesti, Marco Natali, Marco Vanni, Paolo Falconcini, Paolo Profeti, Piero Pucci, Renata Brogi, Sergio Menghini e Stefano Morelli.