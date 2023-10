La rimpatriata a tavola dei ragazzi del 1961

Rimpatriata dei ragazzi e delle ragazze classe 1961. Nei giorni scorsi hanno deciso di ritrovarsi a cena gli ex compagni di classe che insieme hanno frequentato le elementari e le medie e in qualche caso anche l’asilo e le superiori a Pontedera. Così Lucia Minuti, Rossana Melecchi, Patrizia Senatori, Maria Cristina Raco, Letizia Caroti, Giovanna Maestrini, Barbara Pacciani, Antonella Cau, Lori Bernardeschi, Rosanna Matteoni, Stefano Ferretti, Stefano Giovannetti, Federico Lazzari, Antonio Bianchi, Alessandro Maltomini, Daniele Molesti, Bruno Sabatini, Michele Rossi e Maurizio Lupi hanno deciso di ritrovarsi insieme per ricordare aneddoti ed episodi dei tempi passati. Una serata per fare un balzo indietro nel tempo tra gli anni ’60 e ’70, per ritrovarsi dopo tanto tempo tra chi si era perso di vista e chi ha continuato a vedersi e a frequentarsi anche a distanza di tempo. A fine serata la foto di gruppo, tutti insieme, si affianca alle tante foto di classe collezionate nei cassetti, ricordi indelebili della conclusione di ogni anno scolastico, soprattutto quando le fotografie non erano digitali.