La Regione stanzia 4 milioni per la provincia. Scuola e mura crollate: più investimenti

PONTEDERA

Quasi la metà della torta da 4 milioni di euro destinati alla provincia di Pisa dalla Regione prende la strada di Fauglia per concorrere alle spese dei lavori di manutenzione straordinaria dell’edificio della scuola Secondaria di primo grado Mariti. Lo stanziamento regionale per il cantiere della scuola è così suddiviso: 104.000 euro per il 2024, 912.000 euro per il 2025 e 684.000 euro per il 2026. Un quarto della torta, invece, è destinato a Volterra per il consolidamento e il ripristino delle mura medievali crollate a maggio nei pressi di Porta San Felice. In totale al Colle Etrusco la Regione ha destinato 1 milione di euro (250mila quest’anno e 750mila nel 2025).

A darne notizia è Antonio Mazzeo, presidente del consiglio regionale della Toscana dopo che nell’ultima seduta il "parlamentino" regionale ha preso in esame la seconda variazione al bilancio di previsione 2024-2026 con la conseguente proposta di legge di variazione. "Ci sono oltre 4 milioni di risorse che arrivano sul territorio della provincia di Pisa – le parole di Mazzeo – Per me questo è motivo di soddisfazione perché significa dare risposte che le amministrazioni comunali e i cittadini aspettavano da tempo. Ci sono risorse che vanno a soddisfare settori fondamentali come l’edilizia scolastica, gli impianti sportivi, il patrimonio culturale e la viabilità".

Fra gli altri contributi al Comune di San Miniato sono stati destinati 500.000 euro per l’anno 2025 per il rifacimento della pista e delle pedane di atletica leggera al Fontevivo, al Comune di Calci, sempre il prossimo anno, arriveranno 300mila euro per la manutenzione straordinaria dell’asse viario Certosa-Pieve del palazzo del Comune, mentre al Comune di Cascina arriveranno 280mila euro per sistemare le strade pubbliche d’accesso all’Osservatorio gravitazionale europeo Virgo e 150mila euro per la ristrutturazione di alcuni edifici della Città del Teatro. Infine, 150.000 al Comune di Vicopisano per migliorie allo stadio "Urbino Taccola" di Uliveto Terme.

Per quanto riguarda il contributo che la Regione ha concesso al Comune di Volterra per il consolidamento del versante e il ripristino delle mura medievali di Porta San Felice, Mazzeo sottolinea l’impegno che aveva preso personalmente dopo il crollo. "E’ stato votato il contributo straordinario per l’esecuzione di interventi di messa in sicurezza e di recupero del crollo di un tratto delle mura medievali – commenta il presidente dell’assemblea legislativa regionale – Arriveranno fino a un massimo di un milione di euro di cui 250.000 quest’anno e 750.000 euro nel 2025. Obiettivo l’esecuzione di interventi di messa in sicurezza e di recupero di un tratto di mura al fine di consentire il ripristino della viabilità principale e di favorire la fruizione culturale delle strutture espositive e siti archeologici del territorio".