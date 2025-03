La Pubblica assistenza si mobilita per la maxi esercitazione

Una due giorni per formare anche nuovi volontari. Sarà questo l’obiettivo della maxi esercitazione della Protezione civile. La Zona Pisana conta 16 associazioni di Pubblica Assistenza. Un esercito di volontari, mezzi, attrezzature, strutture ma soprattutto competenze appassionate e spirito di solidarietà. Tantissime attività svolte, tra le principali attività svolte dalla Pubbliche Assistenze, quella della Protezione Civile è storicamente una tra quelle che impegna maggiormente i volontari e le associazioni sia in termini di formazione e dotazione di attrezzature sia in termini di soccorso alla popolazione in caso di emergenze che, purtroppo, in questi ultimi anni non sono mancate né a livello locale né nazionale. Proprio per mantenere alto il livello di competenza e formare anche i nuovi volontari è stata organizzata per i giorni 5 e 6 aprile una Esercitazione di zona delle 10 Pubbliche Assistenze operanti in Protezione Civile, denominata “ERA25”.

Con il patrocinio del Comune di Pontedera è stata quindi organizzata una “due giorni” che prevede il montaggio di un campo di tende per alloggiamento dei volontari presso la Piazza del Mercato di Pontedera. Nella giornata del sabato, oltre al montaggio del campo completo di cucina mobile, segreteria,

illuminazione, i volontari saranno coinvolti in attività formative sulle attrezzature e le procedure di Protezione Civile e in briefing tecnici. Le attività della domenica saranno invece sviluppate su 10 scenari post alluvione, post sisma e ricerca persone in superficie, distribuiti, in accordo e collaborazione con le rispettive amministrazioni, sui Comuni di Pontedera, S. Maria a Monte, Bientina. La partecipazione prevista delle associazioni è ampia, sono attesi circa 130 volontari con mezzi e attrezzature specifiche.