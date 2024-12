La Pubblica Assistenza fa 50 anni e si regala una nuova ambulanza

SANTA CROCE

I festeggiamenti per il mezzo secolo della rifondazione della Pubblica Assistenza di Santa Croce Staffoli Ponte a Egola, l’associazione presieduta da Marco Remorini ha inaugurato una nuova ambulanza "India" (per il servizio con infermiere a bordo). Benedetto dal proposto don Donato Agostinelli, il veicolo sanitario è stato poi portato in giro per le strade della cittadina per il classico giro a sirene spiegate. Il taglio del nastro è stato effettuato alla presenza del sindaco Roberto Giannoni. Molti i rappresentanti delle Pubblice Assistenze della zona presenti.

"Questa nuova ambulanza – le parole del presidente Marco Remorini – servirà per sostituire i mezzi più datati e vicini alla pensione. Facciamo più di 1900 interventi all’anno, circa 5-6 al giorno. E quindi un’ambulanza dedicata all’emergenza fa circa 35-40.000 chilometri. Ringrazio tutti quelli che ci hanno dato una mano, sia a livello economico che morale".

"La Pubblica Assistenza – ha detto il sindaco di Santa Croce Roberto Giannoni intervenendo alla cerimonia – ha raggiunto l’ambito traguardo dei 50 anni di attività dell’associazione e inoltre lo ha fatto con l’inaugurazione di un nuovo mezzo di soccorso. Due momenti importanti, resi però possibili dall’impegno dei volontari, le persone che ogni giorno si dedicano l’attività dell’associazione con dedizione e sacrificio per il bene del prossimo, un impegno che spesso fa la differenza per chi ha bisogno di aiuto. Quindi non possiamo che dire grazie come comunità a tutti volontari della Pubblica Assistenza e delle altre associazioni del settore". La Pubblica Assistenza di Santa Croce, rifondata nel 1974, in realtà affonda le sue origini nel 1900 quando fu istituita la società di mutuo soccorso.