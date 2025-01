La protesta dei genitori: "No al calcio in vacanza"

GALLENO

Le partite dei figli la domenica prima della Befana e comunque in un giorno ancora di vacanze dalla scuola e dal lavoro non piacciono a un gruppo di genitori di ragazzi che giocano a calcio. Così uno di loro – Alexander di Bartolo, a nome di molti altri – ha scritto al comitato provinciale di Pisa della Figc che, non solo non ha cambiato il giorno delle gare, ma si è anche guardato bene dal rispondere. "La protesta di molti genitori e di tante società è rimasta inascoltata – scrive di Bartolo – Forse è troppo tardi perché il turno di campionato sia rimandato, ma vorremmo fare arrivare la nostra indignazione all’attenzione dell’opinione pubblica per questa scelta di giocare che non ha una motivazione logica. I responsabili della Federazione non hanno forse pensato alle famiglie e alle festività? Sono completamente disinteressati alle richieste di molti tesserati? Certamente non rispondendo hanno dimostrato una maleducazione che non ci si aspettava da chi si occupa di organizzare sport, cioè divertimento ed educazione sociale".

"Sono un genitore di due ragazzi che praticano con passione e dedizione questo sport. Scrivo a nome e per conto di un nutrito gruppo di genitori i cui figli sono tesserati nella società calcio Galleno – ha scritto di Bartolo al comitato di Pisa della Figc nei giorni scorsi – Come a voi sarà ben noto, il calendario del campionato Allievi provinciali Pisa Under 17 ha in programma la prima giornata di ritorno il 5 gennaio 2025. E’ fin troppo banale raccontarvi quanto sia inopportuna tale data. Le famiglie, che mi hanno delegato a scrivervi, hanno solo le vacanze natalizie, che si protraggono sino al 6 gennaio, per trascorrere del tempo in serenità con figli, genitori anziani... Non si capisce perché la maggior parte degli altri comitati abbia optato per scelte ben più sensate. Calendarizzare partite di campionato nella consapevolezza di quella che è la tradizionale sosta scolastica, che coincide spesso con i pochi giorni di ferie dei genitori, in prossimità delle date rosse di calendario, la reputiamo una scelta davvero infelice e inopportuna. Chiediamo che il Comitato addivenga a più miti consigli e proceda quanto prima a rimandare tale turno di campionato, collocando la gara in coda al campionato stesso". Nessun rinvio. Nessuna risposta.