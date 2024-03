"La Pista torni a essere il luogo dell’estate"

"Volterra a misura di giovani". E’ quanto sottolinea la candidata sindaca Francesca Giorli (Coalizione Civica): "Ai giovani servono degli spazi per favorire l’aggregazione. Credo molto che il luogo chiave per l’estate volterrana possa tornare ad essere ’la Pista’ ma affinché il parco del Bastione torni all’antico splendore, serve progettualità sostenuta dall’amministrazione. La gestione va sostenuta e non sovraccaricata, anche perché grossi interventi strutturali non si possono caricare sulle spalle di un privato. Mi piacerebbe che il Parco del Bastione tornasse quello che era 35 anni fa, con uno stile che l’ha reso famoso nel passato, adattandolo alla modernità e agli utilizzi contemporanei e coinvolgendo diverse attività". Giorli aggunge: "Credo anche che un altro punto importante sia il decoro, la cura del verde, l’arredo. Serve coraggio per dare un futuro agli ex macelli comunali. Un immobile che può diventare una struttura strategica. Sarebbe auspicabile la realizzazione di un sala polivalente adatta agli eventi invernali e alle attività delle associazioni".