La pelle tra crisi e speranze. Ecco le nuove tendenze. Verso il test di Fiera Milano

Mentre si dibatte sulla crisi e su come superarla, la pelle guarda al futuro della moda. A Lineapelle saranno svelate agli occhi le prossime tendenze. Le novità? Le differenze tra maschile e femminile, leggero e pesante, opaco e trasparente sono concetti oramai superati: "il nuovo include entrambe le possibilità, sia nello stile che nelle lavorazioni". Al rigore si contrappone la libertà di abbinamento e la volontà di stupire con mix inusuali: ai materiali si richiede ricchezza di mano e sobrietà. Per per la stagione autunno – inverno 2025-2026 temi, colori e rifinizioni sono racchiusi nello slogan "Un Cuore Intelligente". Il colore invernale è soprattutto armonia di toni e sfumature - spiega il Comitato Moda Lineapelle -, abbinamenti e combinazioni: una base di toni scuri e rassicuranti su cui innestare nuovi stimoli emozionali.

Dal 17 al 19 settembre LIneapelle celebra la sua edizione numero 104 accogliendo – all’interno di oltre 45mila metri quadri di superficie espositiva – 1.259 espositori (circa 200 dal distretto di Santa Croce) provenienti da 43 Paesi e consolidando la propria dimensione di piattaforma fieristica leader nel contesto globale della filiera di fornitura per l’industria della moda, del lussoe del design. Concerie, produttori di accessori, componenti, tessuti e materiali sintetici daranno vita a un’edizione che – da un lato – ribadisce lo stimolante valore della propria mission stilistica, creativa, innovativa e di sviluppo del prodotto grazie, anche, a un ricco programma di eventi e progetti. Dall’altro, si propone al mercato come momento di confronto fondamentale per intercettare segnali e soluzioni in grado di superare l’attuale congiuntura economica "che si mantiene critica e complessa a tutti i livelli della filiera". Tanti i dibattiti. Ain questa edizione si riuniranno importanti esperti internazionali per una serie di dibattiti che puntano a favorire una comprensione più approfondita delle problematiche di filiera e a promuovere cambiamenti significativi nel settore della pelle. La fiera si svolgerà in parziale concomitanza con le fiere le altre fiere milanesi di riferimento per la moda, in programma dal 14 al 17 settembre: Micam (calzatura), Mipel (pelletteria), TheOneMilano (abbigliamento), Milano Fashion&Jewels (moda e gioielleria).

Carlo Baroni