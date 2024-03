La passione di Luzi su Radio Vaticana

La Passione di Mario Luzi, che raccoglie i versi scritti dal poeta per la Via Crucis presieduta dal Santo Padre Giovanni Paolo II nel 1999, sarà letta dal regista e attore volterrano Simone Migliorini e trasmessa da Radio Vaticana oggi, Venerdì Santo, durante la trasmissione "Indovina chi viene a pranzo". La prima parte andrà in onda dalle 13:30 alle 14; la seconda dalle 14:11 alle 14:30. "La Passione di Mario Luzi – dichiara Migliorini - rappresenta una tappa importante della mia carriera artistica. Ogni volta che la metto in scena o che ne affronto la lettura riaffioran ricordi indelebili. Mi sorprese poi la sua richiesta di rappresentare La Passione. Era un invito che mi riempì di gioia".