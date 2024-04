Sorpresa, c’è una seconda lista civica. Luca Filippi lancia la sfida a Ferrini: "Un futuro migliore a Castelnuovo"

CASTELNUOVO VALDICECINA

A Castelnuovo Valdicecina la competizione elettorale si consuma tra due liste civiche. Oltre all’annunciata discesa nell’agone del sindaco uscente Alberto Ferrini, in corsa per acciuffare un quarto mandato, ecco arrivare la risposta. Una lista civica con candidato Luca Filippi, nome che si apre per la prima volta nello scenario politico del borgo geotermico. "Rispondere ai bisogni e alle istanze dei cittadini nel quotidiano e investire energie in un concreto progetto di futuro per il Comune": queste sono le priorità stilate della lista civica “ProgetTIAMO Castelnuovo“, che sfiderà il sindaco uscente. La squadra, a sostegno di Filippi è una compagine che si affaccia con un volto nuovo alle elezioni. Una lista composta da Leda Bellini, Patrizia Brambilla, Marilena Burchianti, Gemma Cerboneschi, Antonio Ciompi, Monia Neri, Giacomo Mezzetti, Eleonora Perego, Vittoria Vesciano.

"Grazie alla passione, all’impegno e alle competenze di un gruppo allargato di cittadini, mesi di lavoro hanno dato vita a un esteso programma, mirato ad arrestare il degrado economico, sociale e culturale che si è venuto a creare, e a cogliere ogni opportunità per migliorare il presente e proiettare il Comune verso il futuro - scrive la lista civica - Nessuno rimane escluso dalle proposte che stiamo presentando ai cittadini: le necessità degli anziani e, allo stesso tempo, creare per i giovani spazi adeguati. Valorizzare il nostro patrimonio culturale e naturale, adeguando le infrastrutture e l’offerta dei servizi, oltre a avviare collaborazioni con enti limitrofi, comuni e associazioni: l’obiettivo è spezzare l’isolazionismo che l’amministrazione comunale uscente ha perseguito". Filippi così si presenta: "Ho 47 anni e sono un geometra. Sono appassionato di geografia, amo viaggiare e leggere: ritengo che niente più di tutto ciò possa arricchire il personale bagaglio culturale, impulso al miglioramento interiore e all’approccio verso il prossimo. La politica mi ha sempre appassionato anche se non ne ho mai fatto attivamente parte da qualche anno però, insieme ad altre persone che hanno la mia stessa voglia di fare, ho iniziato a guardarmi intorno ed ho capito che potevo veicolare il mio entusiasmo e le mie idee per farci avanti. Per dedicare me stesso verso un fine: dare ai cittadini del mio Comune un domani migliore, ricco di possibilità".