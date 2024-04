Santa Maria al Fortino: "Giardino nell’incuria"

Un giardino alle porte del centro storico dove regna l’incuria e nel quale anche i giochi per i bambini in alcuni casi rotti, in altri anche mancanti. E’ polemica in questi giorni a San Miniato per le condizioni in cui versa Santa Maria al Fortino che i sanminiatesi chiamano confidenzialmente "la cappellina". Un’area che negli ultimi anni era stata restituita al pubblico godimento, riaprendone il cancello alla socializzazione per lo più destinata ai residenti nella zona della Le Colline. Un piccolo parco in una posizione per certi versi strategica, nel cuore dell’’abitato e a due passi dal Cattaneo. Un piccolo parco molto apprezzato e per il quale anche la cittadinanza si era impegnata. Più volte, negli ultimi tempi – ora anche in campagna elettorale da Piero Taddeini (VIta Nova) – l’amministrazione comunale è stata sollecitata a risolvere la situazione ed a valorizzare adeguatamente il giardino sul quale insiste il sacrario ai caduti.