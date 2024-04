La corsa di Riccardo Froli. Ecco i candidati in lista per conquistare il Comune

La corsa di Riccardo Froli alla guida di una lista civica sostenuta da tutto il centrodestra unito per tornare al timone del Comune di Fauglia prosegue a grandi passi. Nie giorni scorsi sono stati presentati nell’ambiente festoso della prima cena elettorale con amici e simpatizzanti, i partecipanti della lista civica Froli per Fauglia. I componenti sono stati presentati al pubblico, e sono personaggi della società civile, che formano – spiega una nota – una squadra, come ha sostenuto il candidato a sindaco Riccardo Froli, "fatta di persone con alte punte di professionalità con l’intento comune di lavorare per il territorio ed un evidente, onesto e palese amore per Fauglia", Della Lista fanno parte; Giampaolo Baroncini,Silvia Busti, Enrico Felloni, Francesca Lorenzini, Patrizia Magnozzi], Ranieri Mileo, Luca Paolini, Antonio Pellegrino, Davide Quaratesi, Ombretta Salvadori, Marco Sammartino.

"Ringraziamo i partecipanti del gruppo numeroso che sostiene la nostra Lista che ha espresso questi partecipanti – prosegue la nota – , coloro che hanno lavorato in tutti questi mesi per arrivare a questa sintesi, che ci sostengono e ci sosterranno in questa avventura elettorale". Il candidato Froli si è detto "molto fiero di tutti questi futuri consiglieri motivati ed appassionati", ed in particolare sottolinea "sono fiero che un importante membro del comitato di Postignano che critica il Bess, abbia sposato la nostra idea di Fauglia e di territorio, ed a tale proposito ringrazio, insieme a tutti gli altri candidati, in particolare l’ingegner Mileo, per la sua disponibilità nel mettere le sue capacità e la sua persona a servizio della nostra comunità". Inizia così una corsa elettorale annuinciata alcune settimane fa quanto i partiti del centrodestra presentarono ufficialmente la candidatura di Froli. Nel bel mezzo della campagna elettorale è poi piombata la questione del mega impianto di accumulo in zona Acciolo che preoccupa i residenti e tutto il terreitorio.

Un tema sul quale la lista Froli ha preso subito posizione a fianco del comitato dei cittadini e che ora candida per il consiglio comunale uno degli animatori proprio del comitato nato per fermare l’invasione delle colline da parte di una distesa di gigantesche batterie e da un mare di pannelli fotovoltaici.

C. B.