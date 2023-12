La nuova casa dei vigili del fuoco: "Protezione civile, polo completato. Così ringraziamo i nostri volontari"

Sono 54 i volontari dei Vigili del Fuoco di Ponsacco che da oggi avranno una nuova casa dove operare a servizio dei Comuni di Ponsacco, Peccioli, Terricciola e Ponsacco. Ieri mattina alla presenza del Comandante provinciale dei Vigili del Fuoco, Nicola Ciannelli, e del Prefetto, Maria Luisa D’Alessandro, è stata inaugurata la nuova sede del distaccamento dei Vigili del Fuoco in via Perugia a Ponsacco. Un intervento del Comune di Ponsacco da 180.000 euro, serviti per sistemare i locali interni e il piazzale.

"Con questo intervento che avevamo promesso alla cittadinanza andiamo a completare il polo integrato della protezione civile con al primo piano la sede del Coc (Centro operativo comunale) e al piano terra le nuove stanze dei Vigili del Fuoco – la soddisfazione della sindaca di Ponsacco, Francesca Brogi –. Gli ex locali del magazzino comunale sono stati risistemati per adattarli alle necessità del distaccamento e il piazzale organizzato per ospitare i mezzi operativi". I 54 volontari avranno a disposizione 3 mezzi per rispondere in maniera sempre più tempestiva alle situazioni di emergenza. Nel 2022 sono stati quasi 500 gli interventi compiuti, soprattutto incendi, aperture di serrature e alberi pericolanti. E tanto altro ancora per il distaccamento ponsacchino che da tempo attendeva i nuovi spazi per rilanciare la propria attività grazie all’arrivo di nuovi mezzi.

"Esprimo tutta la mia riconoscenza – ha detto Ciannelli – a questi ragazzi per il tempo che dedicano al supporto al territorio e ai cittadini. È qualcosa di straordinario che merita massima riconoscenza. Avere sempre più volontari permette una maggiore capillarità, una maggiore tempestività e una maggiore efficienza. Un’attenzione preziosa ed efficace che aiuta a qualificare la risposta operativa. Grazie a tutti voi e un grazie all’amministrazione comunale per il supporto".

La sindaca Brogi è passata poi ai ringraziamenti. "Grazie al capo distaccamento Giacomo Bini, agli uffici comunali al responsabile Andrea Giannelli, al progettista ingegnere Lorenzo Papanti grazie alle ditte Mazzei, Stacchini, Foschi, Scarpellini, Bimbi per i lavori svolti. E ancora grazie ai Vigili del Fuoco: per il sostegno nei momenti più duri, nel vostro lavoro c’è passione, professionalità e soprattutto cuore per aiutare gli altri anche a rischio della vostra vita".

"Vorrei ringraziarvi uno ad uno, nel vostro lavoro c’è impegno, passione e professionalità ma anche tanto cuore. Come istituzioni e come cittadini ci rendete davvero orgogliosi", ha concluso la sindaca.