La nuova associazione porta tanti doni alla scuola

FAUGLIA

La neonata Associazione culturale ViviFauglia, dopo aver ottenuto tra l’altro l’iscrizione alle Associazioni del Comune, ha organizzato una cena di beneficenza in programma venerdì, dove verranno donati materiali multimediali e sportivi alle scuole primarie del complesso scolastico che comprende i Comuni di Fauglia, Crespina Lorenzana, Orciano Pisano e Santa Luce.

Il presidente Massimiliano Busti, insieme al vicepresidente Luca Paolini si dicono molto soddisfatti della partecipazione e del risultato di questa prima iniziativa. "La nostra associazione ha lo scopo statutario di essere no profit ed apartitica – spiego il segretario Riccardo Froli – coinvolge molte persone del Comune di Fauglia e non, e vuole inserirsi collaborando con le associazioni e le Istituzioni che da tempo lavorano e si impegnano per il Comune di Fauglia. Con questa prima iniziativa volevamo donare dei tablets, che alcune aziende e privati ci hanno donato, per aiutare i bambini delle scuole primari. Successive esigenze della direzione didattica, ci hanno fatto optare anche per l’acquisto anche di materiale sportivo". La serata, sarà allietata da Assolo di Valerio Simonelli con un viaggio nella musica di Claudio Baglioni. Prnotazioni al 3315298810 o 3204772981.