La Notte Granata ristora Pontedera. Bennato e la voglia di far festa vincono l’afa e la delusione-Italia

È partita un po’ in sordina, tra il grande caldo e la tanta afa del pomeriggio e la delusione in cui la Nazionale ha fatto sprofondare i tanti che avevano deciso di tifare Italia davanti al maxischermo montato sul piazzone. Se il Corso con i suoi bar, pizzerie e ristoranti si è riempito rapidamente anche grazie alle famiglie che sono arrivate in città già dal pomeriggio, le piazze con i palchi sparsi per la città hanno tardato ad animarsi. I tanti eventi in concomitanza nei paesi e nelle città vicine ed un’organizzazione lampo della festa a pochi giorni dalla rielezione del sindaco, aveva fatto dubitare sulla buona riuscita dell’evento. Invece, dalle 22.30, mentre le temperature calavano, anche le piazze e tutte le vie del centro hanno iniziato a gremirsi di folla. Mentre sul piazzone gli Ivanale intrattenevano il pubblico che poi ha cantato con le canzoni di Martina e riso alle battute di Gigi Rock e Alessandro Paci, in piazza Cavour i bambini si divertivano con le magie di Zio Potter e in piazza Curtatone si ballava con gli Ultrapop prima e il dj set del Negrita poi. La Notte granata 2024 ha iniziato a scaldarsi in tarda serata e ha confermato un buon successo di presenze. Come detto quest’anno la Notte Granata è stata organizzata comunque a giugno nonostante le elezioni amministrative, che si sono prolungate con il ballottaggio di una settimana fa, abbiano ostacolato in parte la promozione dell’evento.

La serata si è poi conclusa con le storiche e celebri canzoni di Edoardo Bennato che in viale Italia ha fatto cantare grandi e piccini, intere generazioni cresciute con Notti Magiche e il Gatto e La Volpe, con L’isola che non c’è e Viva la mamma. Soddisfatto il sindaco Matteo Franconi che è salito sul palco per salutare i presenti. "Siamo orgogliosi di essere qua stasera a festeggiare questa notte per la nostra città – ha detto il primo cittadino – ringrazio le nostre associazioni ed i miei assessori che in questi anni hanno lavorato e anche in un momento di elezioni e ballottaggio siamo andati avanti e non abbiamo lasciato niente al caso. Abbiamo comunque voluto che Pontedera festeggiasse la sua festa e stasera questa piazza ci riempie davvero d’orgoglio. Per una Pontedera che guarda al futuro con gli occhi dei giovani, della musica e della festa". Soddisfatte anche le associazioni di categoria, Confesercenti e Confcommercio, così come We Are Pontedera. Feste così sono una benedizione per gli esercenti che triplicano il fatturato, più tiepida l’accoglienza del format da parte dei commercianti. L’unica nota negativa è stata infatti vedere molti negozi rimasti chiusi dopocena.

Luca Bongianni