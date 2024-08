La notte e la luce delle Drag Queen. La mostra al museo della ceramica

Al museo della ceramica Coccapani di Calcinana ecco la mostra che celebra per due giornate, nella notte, la luce delle Drag Queen. "Ognuno di noi ha una luna: ha un lato oscuro che non mostra mai a nessun altro", scriveva Mark Twain, il creatore di alcuni dei personaggi più solari dell’intera letteratura americana come Tom Sawyer e Huckleberry Finn. Ed è anche da questo aforisma dello scrittore statunitense che il giovane fotografo Giacomo Leoncini ha tratto ispirazione per i suoi soggetti, quelli che andranno a comporre una mostra davvero singolare dal titolo Night Stars che sarà ospitata il 14 e il 15 settembre negli spazi del museo della ceramica Coccapani di Calcinaia. Il giovane artista santacrocese, protagonista del vernissage, ha infatti individuato nella notte, in quello spazio libero da tutte le costrizioni del giorno, lo scenario ideale per la sua opera che è mirata a far risaltare la luce di specifiche figure, ormai sempre più attuali nell’iconografia pop dei nostri giorni, come le Drag Queen. E con la pazienza e la maestria di un sarto, l’artista ha saputo cucire addosso ai suoi soggetti un abito fatto totalmente di bianco e nero, costellato di luci e ombre, di stelle avvolte che si ritrovano nelle tenebre, le Night Stars che andranno a disegnare il firmamento dell’esposizione che sarà inaugurata sabato alle 18, con ingresso libero al pubblico. Il vernissage è organizzato dal museo Coccapani e dal Comune di Calcinaia, sarà completato da un piccolo brindisi.