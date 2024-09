La moda sfila alla Rsa. "La bellezza non ha età"

Novantanove anni, Giuseppina, modella per un giorno, è stata la più anziana a sfilare sul red carpet dell’evento "La bellezza non ha età". La sfilata di moda, organizzata dalla Rsa Dottor Giampieri, ha visto i suoi ospiti indossare abiti raffinati in passerella, sotto i flash delle macchine fotografiche e gli applausi dei tanti partecipanti. L’evento aveva l’obiettivo di celebrare "l’estetica e la bellezza nella sua forma più autentica e inclusiva", come spiega il direttore della casa di riposo, Piero Iafrate.

Un momento toccante, all’insegna del divertimento, ma soprattutto un’occasione per "stimolare cognitivamente i nostri anziani ospiti – spiega Iafrate – e mantenerli attivi mentalmente, facendoli sognare attraverso le nostre attività". L’idea nasce dalla Giampieri School, fondata all’interno della Rsa, che, dopo le "Olimpiadi senior" di giugno, ha continuato la sua produzione creativa, organizzando questa sfilata di moda. Obiettivo raggiunto: "Non solo far divertire – racconta il direttore Iafrate –, ma anche farli tornare indietro nel tempo. I nostri ospiti hanno progettato i vestiti, scelto le scarpe e le musiche. Con l’aiuto del nostro personale".

Un fashion show curato nei minimi dettagli, reso possibile anche grazie alla collaborazione dei familiari, che hanno accolto con entusiasmo l’iniziativa. Erano presenti anche il sindaco di Ponsacco, Gabriele Gasperini, e l’assessore al sociale, Samuele Ferretti. Non poteva mancare una giuria composta ad hoc da sei giudici, tra cui Miss Mamma Italiana Gold, Lorenza Rolletta, nel ruolo di presidente, Antonella Bertoncini, Elisabetta Frangioni e Maria Teresa Mattioni.

A vincere i premi: Giorgino Tognetti, che ha ottenuto il titolo di Mister Simpatia, Arturina Musetti come Miss Eleganza e Milena Signorini come Miss Makeup. "Un grande ringraziamento – prosegue Iafrate – va all’Amministrazione, alla caposala Federica D’Agnese, al presidente Raffaele Ricciardi, a tutto il personale della Giampieri, ai Vivai Bellucci di Cenaia e a Marco Vincent, che ha condotto magistralmente l’evento".

Nel frattempo, è già in programma il prossimo evento, previsto per novembre, per festeggiare gli 80 anni della fondazione della struttura. "Una tradizione – conclude il direttore della Giampieri – che parte da lontano, e che oggi ha raggiunto livelli impensabili".

Enrico Mattia Del Punta