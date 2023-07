La moda in pelle a Parigi Giorni di Premiere vision

Nuovo importante appuntamento per la pelle vocata alla moda. Un settore in queste ore sotto i riflettori a Parigi, dove i professionisti della moda creativa di tutto il mondo sono al Parc des Expositions de Paris Nord Villepinte per la nuova edizione di Première Vision Paris che chiude oggi. Hub di ispirazione e scambi collaborativi, l’evento è dove le prossime collezioni autunno-inverno 24-25 di ready-to-wear, accessori (gioielli, pelletteria) e calzature inizieranno a prendere forma. I 1.293 espositori internazionali coprono l’intera gamma di settori di attività, segmenti e livelli di mercato rivolti alla moda creativa. Posizionata al centro del settore, Première Vision Paris – si apprende – sta ripensando il suo format per affrontare le sfide di una trasformazione a livello di settore - dall’assistere i marchi e i produttori di moda in una transizione sostenibile, al tenere il passo con le nuove normative, adattandosi alle nuove esigenze di acquirenti e designer di marchi di moda, nonché ai nuovi comportamenti dei consumatori, sostenendo le strategie di adattamento della catena di fornitura e i produttori che si adattano alle nuove sfide.