La lunga estate dei concerti Quartetto Klimt sul palco per il festival del Museo Piaggio

PONTEDERA

Il prestigioso Livorno Music Festival torna a Pontedera per la decima tappa della Summer Edition del Pontedera Music Festival. Domani, mercoledì 6 settembre alle 21 l’Auditorium del Museo Piaggio ospiterà il concerto Chamber music #3 che avrà come interpreti di eccezione Matteo Fossi, pianoforte, Duccio Ceccanti, violino, Edoardo Rosadini, viola, Jacopo di Tonno, violoncello, accompagnati dai giovani talenti del Livorno Music Festival. Un evento organizzato da Amici della Musica di Livorno in collaborazione con Fondazione Piaggio, il concerto fa parte della XIII edizione del Livorno Music Festival - La grande musica con artisti internazionali e giovani talenti. Il programma della serata vede l’esecuzione di: Robert Fuchs Sonata n.2 per violoncello e pianoforte, Gustav Mahler Quartettsatz in la minore per pianoforte e archi, Lowell Liebermann Sonata op.23 per flauto e pianoforte, Ludwig van Beethoven Trio n.6 in mi bemolle maggiore op.70 n.2 per pianoforte e archi. ?Costituitosi nel 1995 nella Scuola di Musica di Fiesole, il Quartetto Klimt è oggi uno dei gruppi da camera italiani più attivi. Fin dalla sua fondazione si è esibito in numerosi concerti, arrivando presto a partecipare a prestigiosi Festival in Italia e all’estero. Dal 1997 il quartetto ha frequentato per due anni i corsi speciali di alto perfezionamento tenuti dal Trio di Milano a Fiesole; dal 2000 ha studiato per diversi anni con il M° Pier Narciso Masi. Ingresso a pagamento, la prenotazione è consigliata. Info: [email protected] oppure messaggi a +39.327.9344731.