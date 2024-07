La luce dalla terra. Larderello festeggia l’accensione della prima lampadina

Un’intuizione può cambiare il corso della storia. Non a caso ce lo ricorda un adagio, quando tra le sinapsi si accende una lampadina et voilà… Eureka! Il guizzo si fa atto. Il caso è pragmatico e analizzato in quegli aspetti che condensano potenza e atto. E torniamo al lontano 1912, quando l’Eureka ha illuminato la mente del principe Ginori Conti. Colui che dall’accensione delle prime lampadine grazie alla locomotiva del vapore geotermico che viaggia sotto terra, riuscì a capovolgere il mondo.

Dare energia, dalla terra fumante di Larderello. E Larderello, la "capitale mondiale della geotermia" si prepara a celebrare la sua storia di talento e innovazione: domani, infatti, ricorrono i 120 anni da quando, in quel giorno di estate del 1904, il Principe Piero Ginori Conti accese le prime lampadine grazie al vapore contenuto nel cuore della Terra. Un’intuizione che costituì il primo esempio concreto di utilizzo dell’energia geotermica, fino ad allora destinata agli usi chimici, per produrre elettricità attraverso una dinamo. Da allora l’ingegno dell’uomo, in dialogo con questa forza della natura intessuta di magma e vapore, ha aperto orizzonti di energia e di sostenibilità, di rinnovabilità e di innovazione in Italia e nel mondo, ma Larderello e la Toscana sono sempre rimasti il punto di riferimento del sapere geotermico.

Cinque lampadine, 120 anni fa per produrre elettricità, per la prima volta, dagli sbuffi di calore della terra nella storia dell’umanità. Enel Green Power, insieme alle Istituzioni regionali e locali, giovedì 4 luglio, a partire dalle 16, ha organizzato un evento che celebra l’importante anniversario. Ecco il programma: alle 16 apertura sala Museo della Geotermia a Larderello, alle 16.30 visita della mostra fotografica "Le terre del Vapore" di Fabio Sartori, una fotografia in dialogo con il "Cuore caldo di Toscana" allestita nella Sala Plastici, a Larderello. Alle 17, Alzabandiera con inno suonato dalla "Banda dello stabilimento", coadiuvata dalla "Banda di Pomarance Filarmonica Puccini" e saluto dei rappresentanti istituzionali. Poi alle 18, apertura e visita della chiesa Gentilizia e esibizione della "Corale di Valle". Alle 18.30, esibizione della "Banda dello stabilimento", coadiuvata dalla "banda di Pomarance Filarmonica Puccini" davanti alla chiesa dello stabilimento Enel di Larderello. "Eureka!". E il principe Ginori Conti plasmò, così, la vita di tutti.

Ilenia Pistolesi