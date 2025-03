La lite con l’ex per il figlio . Accusata di calunnia, assolta

Non è dimostrato che abbia denunciato l’ex marito pur essendo certa della sua innocenza. E’ il punto chiave sostenuto dall’avvocato Tommaso Gronchi, difensore della 40enne accusata di calunnia nei confronti dell’ex marito. La donna, per l’accusa, aveva querelato l’uomo ai carabinieri per sottrazione di minore, omettendo di riferire che in realtà̀ il bambino si era allontanato perché́ non voleva vivere con la madre. Il pm ritendendo infondata la notizia di reato aveva archiviato la posizione dell’ex marito ed aperto un procedimento per calunnia a carico della donna. Il legale – si apprende – ha fatto invece presente al giudice la coerenza di tutte le circostanze descritte nella denuncia, che hanno poi trovato oggettivo riscontro nelle testimonianze rese avanti agli inquirenti. Secondo la difesa, le carte processuali dimostravano che in realtà il figlio della ex coppia era stato davvero trattenuto dal padre presso la sua abitazione per diversi giorni senza il consenso della madre. All’esito del rito abbreviato, il giudice delle indagini preliminari Susanna Messina, ha mandato assolta la 40enne.

C. B.