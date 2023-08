La Liberazione Ecco le celebrazioni

Sabato primo settembre anche Santa Croce celebra il 79esimo anniversario della Liberazione dall’orrore della seconda guerra mondiale e dall’oppressione nazifascista. con una serie di cerimonie in vari punti del territorio. Questo il programma che annuncia il sindaco Giulia Deidda: alle 10 il ritrovo in Piazza Martiri della Libertà (giardini sull’Arno) con la deposizione di corone al Monumento ai Caduti e al Cippo ai Caduti della Resistenza. Poi alle 10,30 ci sarà la deposizione di un mazzo di fiori alla targa commemorativa dedicata al soldato americano Frederick F. Olson in Largo Genovesi; alle 10.45 è prevista la deposizione di un mazzo di fiori alla Cappella votiva del Cimitero di via del Castellare. Poi alle 11 la deposizione di una corona al Monumento ai Caduti nel Parco della Rimembranza e deposizione di un mazzo di fiori alle lapide in Piazza Panattoni.