La leggenda dei "Beatles" arriva a teatro

Sabato 8 febbraio alle 21 al teatro Persio Flacco di Volterra "The Beatles Legend" il nuovo spettacolo della nota band beatlesiana The Beatbox. Un viaggio teatrale imperdibile che celebra la straordinaria carriera dei Beatles, portando il pubblico attraverso le epoche e le evoluzioni che hanno caratterizzato il leggendario quartetto di Liverpool.

Lo spettacolo si articola in cinque quadri, ciascuno rappresentativo di un periodo cruciale della carriera dei Beatles, accompagnato da cambi di scena e costumi fedelmente riprodotti. Ogni sezione è arricchita da spettacolari contributi video curati dal celebre regista Giorgio Verdelli, che evocano le atmosfere di ciascun periodo storico attraverso immagini d’archivio, animazioni e filmati originali. Questi intermezzi visivi, proiettati su un grande schermo, non solo raccontano la storia dei Beatles, ma immergono il pubblico in un’esperienza visiva unica e coinvolgente.

Sul palco, The Beatbox, acclamata dalla critica e dai fan come il miglior live act beatlesiano europeo, ricrea con maniacale precisione i suoni e le atmosfere che hanno reso immortali i Beatles. La strumentazione utilizzata è composta da strumenti originali dell’epoca, identici a quelli usati dai Beatles, mentre i costumi, realizzati dalle stesse ditte che li produssero per il quartetto originale, completano la perfetta ricostruzione storica.

The Beatles Legend è uno spettacolo multimediale che unisce musica dal vivo, video, scenografie e giochi di luce, creando un’esperienza indimenticabile per fan di ogni età. Dal celebre Yesterday, Let It Be, passando per Get Back e Ticket to Ride; lo spettacolo fa rivivere i momenti salienti della carriera dei Beatles, offrendo un tributo autentico e appassionato a una delle band più influenti della storia della musica.

Un tributo che non solo celebra la musica dei Beatles, ma anche il loro impatto culturale rivoluzionario. Biglietti in prevendita online su circuito TicketOne e al botteghino del teatro secondo i seguenti orari: giovedì e venerdì dalle 17 alle 19, sabato dalle 10.30 alle 12 e dalle 17 alle 19. Il giorno dello spettacolo la biglietteria sarà di nuovo aperta anche un’ora prima dell’evento. I biglietti prenotati dovranno essere ritirati il giorno dello spettacolo entro le ore 12.