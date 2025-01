La Lega rinnova l’attacco al bilancio Giglioli: "Turismo congressuale? La città non ha spazi"

Il bilancio del Comune continua a non convincere la Lega. "La giunta si lamenta di aver subito dallo Stato un taglio di contributi di 150 mila euro – attacca il Carroccio – . A tale proposito rileviamo che questo taglio è sostanzialmente pari alla cifra – 130 mila euro - che il Comune, a seguito di una recente sentenza, dovrà pagare per aver perduto l’ennesima causa giudiziaria".

"Un altro elemento che è scaturito dalla presentazione del bilancio – rileva la Lega – è la volontà di aggiungere nel settore turistico il segmento congressuale. Poiché è a tutti noto che il Comune di San Miniato – caso più unico che raro - non dispone di adeguati locali, né piccoli né grandi, per ospitare riunioni, spettacoli, convegni e simili, né ci sembra sia un suo prossimo obiettivo quello di procurarsi detti locali, è quantomeno stravagante fare riferimento al segmento congressuale".

Non è finita. "Altro capitolo è il recupero dei crediti milionari vantati dal Comune e non riscossi per il quale è stato annunciato un forte impegno – spiega una nota –.. Qualora questa azione di recupero dei crediti sospesi dovesse dare risultati positivi ci auguriamo che il nuovo corso proceda parallelamente ad un cambio di passo nella politica degli accantonamenti nei fondi rischi i quali, come ripetutamente abbiamo sostenuto in passato, non possono crescere progressivamente ogni anno togliendo risorse ai cittadini, principio peraltro più volte ribadito dalla Corte dei Conti per la quale una eccessiva prudenza non è segno di buona amministrazione. Ricordiamo che l’importo dei Fondi rischi è passato dai 12 milioni del 2019 ai 17 milioni di fine 2024 e questa progressione non è certo un buon segno".