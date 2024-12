La Lega e le polemiche sul degrado

La Lega attacca sulla frazione di Stibbio. "Da tempo evidenzia evidenti problematicità, strade e piazze del centro sono in uno stato di completo degrado e l’asfaltatura è da paese del terzo mondo, per non parlare dello spazzamento delle medesime che non avviene nei tempi necessari, lasciandone l’onere ai cittadini volenterosi – si legge in una nota –. La solerzia con la quale è stata segnalata una lapide esposta a Stibbio e la altrettanta solerzia del sindaco nel dichiararsi disponibile a rimediare alla grande “offesa alla comunità” , confligge con il parallelo disinteresse nei confronti dei problemi concreti che affliggono la frazione e i suoi abitanti “offesi” dal disinteresse di cui sono vittime". "L’attenzione alla sensibilità di una comunità sarebbe opportuno si manifestasse – l’affondo del Carroccio – non solo con rifefrimento alle lapidi, ma anche nei confronti dei problemi quotidiani e concreti dei cittadini".