La grande esercitazione In campo tanti volontari

Un imponente dispiegamento di forze. Passione ed entusiasmo. Si è svolta domenica a San Quintino un’esercitazione antincendio delle associazioni di volontariato: un momento formativo importante per farsi trovare pronti in caso di necessità e bisogno. "Esercitazioni come queste sono fondamentali, insieme alla prevenzione, per evitare o domare il più velocemente possibile, eventuali incendi in un territorio potenzialmente a rischio come il nostro – dice il simdaco di San Miniato Simone Giglioli –. A tutte le nostre associazioni di Protezione civile impegnate, il ringraziamento da parte di tutta la comunità di San Miniato".

Un mondo di grande importanza questo. Un segmento del pianeta del volontariato preziosissimo. Lo stiamo vedendo proprio in questi giorni, nell’Emilia Romagna messa in ginocchio dall’alluvione di alcuni giorni fa. La Protezione civile di San Miniato – ma squadre sono partite anche da Santa croce e da altre associazioni della Valdera – si è già recata in Emilia più volte con uomini e mezzi. Nei giorni scorsi la Protezione civile della Misericordia di San Miniato è partita per un nuovo impegno in zona Forlì. "Assieme ai vigili del fuoco si lavora per cercare di ripristinare quanto possibile – hanno scritto i responsabili sui social – - È un disastro difficile da descrivere. Serviranno molte risorse per aiutare queste zone disastrate. Cumuli e cumuli di oggetti appartenuti a tante famiglie, costrette a gettare tutto".