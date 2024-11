La fiera di San Severo rianima il centro

CASTELFRANCO

Taglio del nastro alla fiera di San Severo in piazza XX Settembre con l’apertura del luna park che sta rianimando il centro. E’ stata inaugurata ufficialmente alla presenza del sindaco Fabio Mini e dall’assessore al commercio Pino Calò. "Una fiera – si legge in una nota del Comune di Castelfranco – che si rinnova di anno in anno con oltre 30 attrazioni nell’ambito del luna park e tutte le altre iniziative commerciali, ricreative e religiose previste fino a martedì 19 novembre giorno di chiusura della manifestazione. Si ricorda che lunedì 18 sono chiusi tutti gli uffici pubblici in occasione della ricorrenza del patrono San Severo".

I momenti salienti della fiera, oltre al luna park, saranno domenica e martedì quando nel centro, in via dei Mille, via Calatafimi e in altre strade a ridosso del centro storico, ci saranno i due mercati straordinari della fiera. "Abbiamo cercato di mantenere inalterate tutte quelle iniziative che ormai fanno parte della tradizione di Castelfranco a cominciare dal luna park – le parole dell’assessore Caò – La fiera è un’occasione per gli esercenti per rimanere aperti oltre gli orari tradizionali. Abbiamo cercato di dare slancio anche al centro storico con varie iniziative".