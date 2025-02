La festa a La Gabella non si ferma. Aperta ad hoc una raccolta fondi

MONTECATINI VALDICECINA

Il consiglio direttivo dell’associazione volontari Val di Sterza ricuce le trame spezzate dalla devastante alluvione a La Gabella del 23 settembre scorso e decide di far rinascere la storica festa cancellata dalla furia delle acque. Ed ecco che la storia quarantennale della festa de La Gabella non conoscerà una battuta di arresto la prossima estate. L’associazione apre una raccolta fondi mirata proprio a imbastire la kermesse. Dalle strutture alle stoviglie: l’alluvione, ricordiamo, ha completamente distrutto tutto. Da qui, l’appello dei volontari dell’associazione guidata dal presidente Marco Gallinaro: "Per continuare, servono risorse economiche importanti, e da soli non ce la possiamo fare. Dobbiamo ripristinare l’area della festa e riposizionare strutture leggere idonee allo scopo e conformi alle normative urbanistiche vigenti. La festa ripartirà appena l’area sarà ripristinata, il tutto nel rispetto delle norme per la sicurezza".

L’associazione ha aperto un conto corrente: è possibile effettuare una donazione mediante bonifico, causale "Festa La Gabella" utilizzando il conto corrente bancario di Associazione Volontari Val di Sterza con il seguente Iban: IT65 K063 7071 0500 0001 0001824. Intanto il Comune di Montecatini Valdicecina organizza un incontro pubblico rivolto ai cittadini che hanno subìto danni nell’alluvione del 23 settembre scorso. La riunione è in programma il 17 febbraio alle 17 al centro civico de la frazione La Sassa. L’incontro sarà dedicato a chiarire le modalità per inoltrare le domande di ristoro relative ai fondi stanziati dallo Stato e dalla Regione Toscana.

ip