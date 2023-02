"La felicità sconfiggendo le paure E il tuo corpo sarà un’auto da corsa"

di Saverio Bargagna

"Un solo giorno può cambiarti la vita", che quel giorno sia proprio sabato 18 febbraio è la grande scommessa di Jill Cooper. La più famosa personal trainer della tv e del mondo sarà a Ponsacco per la seconda edizione del ‘Freedom e Masterclass’, una camminata con la musica promossa in collaborazione con Manila Ferretti (top trainer ponsacchina di superjump), la Podistica Ponsacco e il Comune.

Jill Cooper, perché tante persone hanno paura della palestra?

"Più sei pigro e più lo diventi. La pigrizia ti rende stanco, l’inattività è un peso. Solo facendo sport ti rendi conto, con il passare dei giorni, che il tuo corpo sta cambiando: hai più forza, senti meno la fatica quotidiana, hai di nuovo voglia di vivere, vedi le cose da un punto di vista diverso. Sì, migliore".

Torniamo alla palestra.

"La paura è comprensibile. Vi sono persone che non apprezzano il proprio corpo, non si sentono a proprio agio in mezzo ai ‘palestrati’. Si sentono giudicate quando vanno in palestra e questo sentimento va rispettato".

Ma crea un circolo vizioso...

"Con una soluzione. La prima e più facile è quella di iniziare ad allenarsi online. Ad esempio sul mio sito "Now Jill Cooper" vi sono corsi che durano pochi minuti. Cinque minuti ogni giorno. Poi dieci, quindi 15. Poi non ne potrai più fare a meno perché ti senti meglio. Sfruttando le possibilità dell’online avrai una sola battaglia da vincere: quella contro te stesso. Una parte di te ti dirà: ‘Ma chi te lo fa fare?’. Un’altra ti scuoterà: ‘Provaci!’. Se ascolti la seconda è fatta. A quel punto, quando col tempo avrai acquistato consapevolezza e autostima potrai anche andare in una palestra ‘vera’".

Paura della palestra. Paura della dieta.

"Se non per motivi medici sconsiglio sempre la dieta. Prima o poi la forza di volontà ti farà cedere: un mese, due, cinque poi probabilmente lascerai. Non è realistico. E’ molto più realistico invece fare digiuni ad intermittenza non alimentandosi durante determinate finestre studiate e precise. Ad alcune ore mangerai, seguiranno ore di digiuno. E’ uno studio complesso, ma è la soluzione migliore per dimagrire e ridurre l’invecchiamento".

Che rapporto ha il benessero con la felicità?

"Pensate al vostro corpo come se fosse l’auto che guidate. Voi vorreste, ogni giorno, guidare una Ferrari o una Fiat 500 degli anni ’60? La salute è gioia di vivere. E’ quella spinta che, la mattina, ti fa scendere dal letto pensando: ’Bene, oggi che cosa posso fare di nuovo e di bello?’. Dopotutto....".

Che cosa?

"Spesso le persone pensano ai soldi e alla carriera. Certo, è tutto importante. Ma se hai la salute, se stai bene con te stesso tutto è diverso".

Che cosa accadrà sabato a Ponsacco?

"Tre ore di movimento alla portata di tutti. Nessuno dimagrirà, anzi dopo magari andrete a mangiare una pizza in compagnia. Ma questo evento è un invito che vogliamo fare per metterci in movimento".

Come?

"Una passeggiata a ritmo di musica per stare insieme e poi una lezione di Superjump con il trampolino, per chi lo vorrà fare. Il fidanzato o il marito, se non se la sentono, scenderanno e guardanno questo spettacolo".

Cooper il suo è un bel lavoro?

"Meraviglioso. Mi piace tantissimo motivare le persone. Sabato vivremo tre ore che non cambieranno il corpo, ma magari cambieranno la vita. Sarò la vostra ambasciatrice del benessere nel vostro spettacolare territorio godendo dell’aria aperta e della compagnia sperando di accendere tante scintille".