La donna "geniale" 2024 è Giovanna Pontanari

Un successo e tante emozioni. E’ Giovanna Pontanari la donna che ha ricevuto il premio Donna GeniAle, alla sua prima edizione 2024. Un premio istituito dall’associazione Geni Ali Odv destinato a donne che si sono contraddiste nell’attività di volontariato. Il premio è stato consegnato nella serata di sabato scorso organizzata dall’associazione in collaborazione con il circolo Endas di Castel del Bosco per celebrare la giornata internazionale dei diritti delle donne, nell’ambito delle iniziative patrocinate dal comune di Montopoli. Il presidente dell’associazione, Valeriano Dodde, ha così sottolineato il ruolo fondamentale delle donne: "sono state determinanti nel cammino fatto sino a ora, donne Volontarie che hanno fatto straordinaria la quotidianità – ha detto –. Operaie, dirigenti, professioniste, casalinghe, studentesse: donne con una propria storia, una vita, con una propria visione del futuro. Donne con grande altruismo e dedizione, che hanno deciso di accogliere, sostenere ed accompagnare i nostri progetti per le persone con disabilità in attività di laboratorio per l’autonomia, come “Insieme in cucina”. Queste donne sono un bene da tutelare. Giovanna Pontanari è una "donna leale e sincera, che si è prodigata per chiunque abbia chiesto il suo aiuto, volontaria dei GeniAli, della Caritas e collaboratrice parrocchiale".

C. B.