La didattica a San Genesio. L’esperienza in un libro

E’ stato presentato nei giorni scorsi a Firenze, in occasione di "Didacta", il libro che documenta i tre anni di esperienza didattica al museo e lo scavo archeologico di San Genesio a San Miniato. Il libro vede gli interventi di tutti i soggetti che a vario titolo hanno collaborato all’esperienza, sia in qualità di formatori dei docenti della classe, che come

protagonisti dell’esperienza. Si tratta di un racconto a più voci, oltre al percorso didattico presentato dalla professoressa Cecilia Iannella, insieme ad Andrea Fubini curatori del testo, si

susseguono gli interventi del professor Federico Cantini, docente di archeologia cristiana e medievale di Unipi, della professoressa Donatella Fantozzi, docente di didattica e pedagogia speciale Unipi, delle archeologhe Giulia Gallerini e Anna Mastrofrancesco dell’Associazione professionale Archeo&Tech e delle insegnanti della classe Camilla Banti, Anna Maria Fiaschi, Raffaella Grana e Selina Matteoli.

Ma anche le alunne e gli alunni, insieme ai relatori, hanno raccontato a Firenze questi quattro anni presso il Museo di San Genesio, un percorso che li ha visti crescere protagonisti e che si conferma in questa presentazione a Fiera Didacta Italia, il più importante appuntamento fieristico sull’innovazione del mondo della scuola.