La denuncia: "Troppi ritardi per i contributi"

PONSACCO"Che fine hanno fatto i contributi per le attività estive 2024?". Lo chiede la lista civica Per Ponsacco alla giunta guidata dal sindaco Gabriele Gasperini. "Dopo la pubblicazione del bando con la scadenza di presentazione delle domande il 4 novembre – precisa la lista civica guidata da Paola Ferretti (nella foto) – è stata pubblicata all’albo la determina con cui l’amministrazione comunale stanzia oltre 18.000 euro di risorse provenienti dal finanziamento assegnato al Comune dal ministero della Salute. Ebbene, dopo questo atto più nulla. Molte persone ci hanno contattato per chiederci di capire che fine abbiano fatto questi soldi e perché ci voglia così tanto tempo a versare contributi già stanziati e assegnati, un ritardo che non ha giustificazione alcuna".

"Ma questo non è il solo caso – aggiunge Per Ponsacco – Stessa sorte stanno avendo i ristori destinati alle associazioni sportive danneggiate dalla chiusura della palestra della scuola Giusti. Si tratta di 5mila euro soldi stanziati dalla precedente amministrazione che, al momento, non sono ancora stati assegnati. Nel consiglio comunale del 28 novembre scorso l’amministrazione ha dichiarato che la mancata assegnazione dipende dal fatto che le associazioni interessate non hanno ancora presentato una rendicontazione e che, al momento in cui lo faranno, verranno liquidate. L’amministrazione sta prolungando e rendendo nebulosi tempi e gestione degli aiuti, creando non pochi problemi a famiglie e associazioni. Da un’amministrazione Ponsacco deve avere risposte chiare e non proposte di cene casalinghe con il sindaco".