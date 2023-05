La Croce rossa in festa issa la bandiera

PONTEDERA

Una data importante quello di ieri. E’ infatti la giornata mondiale della Croce Rossa, fondata a livello internazionale nel 1863 e in Italia nel 1866 e che oggi ha 150 milioni di soci in tutto il mondo, impegnati in azioni umanitarie, per i diritti umani e nell’assistenza alle persona vulnerabili. Una ricorrenza che Pontedera ha voluto omaggiare con due gesti significativi. In mattinata la bandiera della Croce Rossa è stata esposta al balcone di Palazzo Stefanelli, dove rimarrà per una settimana, mente in serata è stata illuminata di rosso la facciata del Palazzo Pretorio. Il presidente di Pontedera della Croce Rossa Italiana, Riccardo Montinaro, in compagnia dei volontari Abdelilah Fedaoui, Elena Scandariato, Valbona Mehmeti e Fabio Posillipo, è stato ricevuto dal sindaco Matteo Franconi e dall’assessore, con delega alla protezione civile, Mattia Belli.