La corsa di Marzia Fattori: "Siamo noi l’alternativa"

"Mi candido a sindaco di San Miniato perché l’esperienza che ho maturato in questi anni mi consente di avere una conoscenza del territorio e delle sue problematiche capillare ma allo

stesso tempo di poterle affrontare in modo totalmente diverso". Marzia Fattori, l’ex asessore che prima ha lasciato la giunta Giglioli e poi il Pd, suona la carica e si propone come la novità e l’alternativa rispetto al centrosinistra che ricandida il sindaco uscente. La campagna elettorale è in pieno svolgimento e l’ex titolare dei lavori pubblici – in corsa alla carica di sindaco per i Riformisti – presenta la squadra di candidati. "La lista dei Riformisti San Miniato è stata formata con uno sforzo collettivo per costruire un’offerta diversificata e rappresentativa di San Miniato – ha spiegato durante la serata Marzia Fattori –. La presenza di tutte queste persone alla cena è certamente una testimonianza tangibile del sostegno e della volontà di cambiare. Noi siamo la vera e unica alternativa del centro sinistra".

"Ci sono le idee, l’entusiasmo e la voglia di fare di molti rappresentanti della società civile – ha aggiunto Fattori –: si va dall’esperienza in ambito sociale e sanitario, a soggetti che provengono dal mondo della scuola e da quello dell’impresa e dell’artigianato, lo studente e il pensionato". "Dobbiamo essere realistici – dichiarano Marzia Fattori e Simone Telleschi, presidente dei Riformisti – puntiamo ad andare al ballottaggio perché matematicamente nessuno dei candidati può vincere al primo turno".

Ecco i candidati: Luca Barili, 53, operaio metalmeccanico; Lucia Bianco, 53 anni, operaia; Irin Borici, 28 anni, ragioniere; Gianni Casillo, 41 anni, collaboratore legale; Francesco Mancarella, 55 anni, responsabile service azienda metalmeccanica; Paola Mattonai, 51 anni, imprenditrice settore pasticceria; Laura Peruzzi, 53 anni, impiegata; Daniela Pintori, 59 anni, impiegata; Siria Relli, 61 anni, cuoco a domicilio; Andrea Russotti, 34 anni, responsabile grande distribuzione; Silvia Rusticano, 49 anni, consulente finanziario; Camilla Salvini, 26 anni, event manager; Alessio Scherillo, 42 anni, imprenditore; Alfredo Sorace, 82 anni, pensionato; Simone Telleschi, 52 anni, consulente conciario; Marina Zykaj, 21 anni, studentessa infermieristica.

C. B.