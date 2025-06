La corsa dell’Etrusca si ferma in semifinale. A Lucca finisce una stagione piena di successi

Si chiude con una sconfitta sul parquet del Palatagliate di Lucca, la stagione dell’Etrusca basket San Miniato, che ha ceduto per 59-46 nella decisiva gara 3 della semifinale di Serie B Interregionale, restando così fuori dalla finale al termine di un percorso stagionale che l’ha vista comunque tra le protagoniste assolute del campionato. L’avvio di gara è stato incoraggiante per San Miniato, che ha approcciato con personalità l’incontro, mostrando buona intensità difensiva e ordine nella gestione del gioco finendo il primo quarto per 9-13, un margine ridotto ma meritato per quanto visto nei primi dieci minuti.

Anche nella seconda frazione l’Etrusca ha continuato a gestire il ritmo, contenendo i tentativi di reazione dei padroni di casa e mantenendo la testa della gara fino all’intervallo lungo, con il tabellone che segnava 24-28 in favore degli ospiti. Nel terzo quarto però, l’inerzia dell’incontro è cambiata radicalmente. Lucca è rientrata in campo con maggiore aggressività e precisione, approfittando di un passaggio a vuoto dell’Etrusca. I tiri hanno cominciato a non entrare e la lucidità ha iniziato a calare, ribaltando il punteggio e chiudendo la terza frazione sul 44-35 per Lucca. La squadra di San Miniato ha provato a rientrare nei minuti finali ma senza risultato, terminando così una stagione lunga, faticosa ma ricca di soddisfazioni per la formazione sanminiatese, che dopo aver dominato la prima fase del campionato ha ottenuto l’accesso al girone Gold e si è confrontata ad armi pari con alcune delle realtà più forti e nonostante l’epilogo amaro, la stagione resta da incorniciare per quanto costruito sul piano di gioco e della crescita del gruppo.

Andrea Martina Torre