La Cna incontra le imprese

Efficientamento energetico, protezione degli ambienti di lavoro e strategie digitali. Sono le tematiche al centro delle nuove risorse ministeriali pensate per migliorare la visibilità e la competitività delle imprese. Ed ecco che Cna Pisa organizza, domani alle 15, un incontro per imprenditori e professionisti nella sala del consiglio comunale di Guardistallo. Un’iniziativa fortemente voluta dall’associazione di categoria pisana che, in collaborazione col Comune di Guardistallo, si mette a disposizione di tutto il tessuto imprenditoriale della vastissima provincia.