La città piange il parrucchiere. Gino Silvi

Intere generazioni sono passate sotto le mani e le forbici di uno dei parrucchieri e barbieri storici di Pontedera. All’età di 86 anni è morto Gino Silvi. Per tantissimi anni Gino ha lavorato al fianco del collega Mario, prima che le loro strade poi si dividessero, nel salone di acconciatura maschile Mario e Gino in piazza dei pullman. Dai bambini piccoli fino a uomini più anziani quanti clienti diventati amici hanno conosciuto il buon Gino, persona sempre cordiale e pronta alla battuta. Grande l’amicizia con il maestro Andrea Bocelli, il negozio era tappezzato di loro fotografie insieme. Con lui condivideva anche un’altra passione, quella per l’Inter. Gino Silvi lascia la moglie e due figli. Tanti i messaggi di stima ed affetto che lo hanno salutato nelle scorse ore. La salma verrà cremata e non ci sarà alcuna cerimonia funebre.