"La città frana perché nulla è stato fatto"

La Lega attacca il Comune sulle frane. "E’ cosa nota che il colle di San Miniato è fragile e vulnerabile dal punto di vista idrogeologico e idraulico e questa fragilità fu addirittura formalmente riconosciuta da un provvedimento governativo della metà degli anni sessanta – dice Roberto Ferraro –. E’ altrettanto noto che da oltre 10 anni sussistono alcune importanti frane conosciute oramai come “frane storiche” per le quali niente si è fatto se non una pigra apposizione di semafori e cartelli di pericolo". "Sono incomprensibili i motivi per i quali l’amministrazione ha tardato anni a predisporre gli studi di fattibilità indispensabili per richiedere l’accesso ai finanziamenti regionali con riferimento ad importanti frane quali quelle di Poggio al Pino, Via di Gello e Poggio di Cecio – spiega il Carroccio –. Risultano altrettanto incomprensibili i motivi per i quali non sono stati richiesti finanziamenti del Pnrr".