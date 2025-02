La città e lo sport, l’evento. Corsa campestre, la finale. Studenti da tutta la Toscana

Studenti atleti da tutta la Toscana arrivano a Pontedera per disputare la finale regionale della tradizionale corsa campestre. Giovedì mattina il maxi raduno al Parco dei Salici, individuato da Fabio Mariotti, presidente regionale della Federazione Italiana di Atletica leggera, come prossima sede delle finali regionali che vedranno incontrarsi oltre 200 studenti e studentesse in arrivo da tutta la regione. Il ritrovo è alle 9.30, la società sportiva Canottieri metterà a disposizione i suoi spazi e gli spogliatoi per l’accoglienza. Quattro le categorie, Cadetti e Cadette (studenti di seconda e terza media) e Allievi e Allieve (studenti delle superiori, dalle prime alle terze). Si sfideranno gli atleti che hanno già superato le rispettive fasi d’istituto e le rispettive finali provinciali. Quella pisana si è svolta lo scorso 30 gennaio. Ogni provincia sarà rappresentata da 4 studenti e studentesse.

"Dopo molti anni siamo riusciti a coinvolgere in tutte le categorie anche gli atleti con disabilità, che correranno nelle loro rispettive categorie, alcuni con accompagnamento – spiega Silvio Tintori, coordinatore di educazione fisica per l’ufficio scolastico della Provincia di Pisa –. Alle 10.30 ci sarà la prima gara, riservata alla categoria Cadette, che correranno i 1.000 metri quindi un giro dei Salici. A seguire i Cadetti che correranno i 1.500 metri, quindi un giro grande e un giro piccolo. Poi le Allieve faranno ugualmente i 1.500 metri. Ed infine gli Allievi correranno i 2.000 metri, due giri del parco". Presenti anche 20 assistenti di gara, studenti del liceo sportivo di Cascina. Massima disponibilità da parte della Canottieri Pontedera, società che cogestisce il parco ormai da diversi anni. "Daremo il nostro supporto per il taglio erba, tracciamento percorsi e poi mettendo a disposizione le nostre strutture – dice il presidente Leonardo Pettinari, ex campione olimpico – stiamo riuscendo nel nostro intento di valorizzare il parco. E chissà che da questa corsa possa uscire qualche atleta olimpionico del futuro". Soddisfazione per l’amministrazione comunale pontederese. "Vogliamo che Pontedera diventi sempre più attrattiva per gli eventi sportivi regionali, nazionali e non solo, questa è la strada giusta" la linea tracciata dall’assessore con delega allo sport, Mattia Belli.

l.b.