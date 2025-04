La città e i suoi guai: "L’isola ecologica?. Senza porta da un mese"

Il turismo che va. Le presenze anche per Pasqua e Pasquetta che sono state significative. Ma non tutto va bene a San Miniato. E’ la cura della città sotto attacco. Per le criticità irrisolte, piccole e grandi. Dal Cencione ancora fuori uso, all’isola ecologica che mostra – come una conchiglia – i rifiuti ai passanti. Appunto l’isola ecologica di piazza San Pio a disposizione delle attività commerciali – ci sono anche post arrivati sui social nelle ultime ore – che ormai è senza porta da un mese e mezzo (quando basterebbero due cerniere e 4 rivetti). Il problema? "Ormai è diventata di uso comune anche di muratori e privati (addirittura sacchi di cemento)" Così difficile sistemarla, si chiedono in molti? Un imprenditore dice: "Inadeguatezza e incapacità a risolvere anche solo le piccole cose".

Ma i problemi non sono finiti. Tanti avventori sotto la Rocca in questi giorni, e tanti ne arriveranno – probabilmente – anche per il ponte del 25 aprile e per quello del primo maggio. Ma "il bagno è pubblico chiuso", con i locali che hanno dovuto offrire il servizio ai turisti. E non ci dimentichiamo che si sta andando a grandi passi verso la stagione degli eventi. Uno anche molto vicino: le festa degli aquiloni che si terrà proprio domenica prossima con una cartellone di iniziative che come sempre richiameranno alcune centinaia di persone in centro storico. Da più parti viene fatto notare – cittadini e, appunto commercianti – che queste carenze nuocciono a San Miniato che del buon vivere e dell’accoglienza sta cercando di fare la propria vocazione.

Accoglienza, peraltro, messa a dura prova dai lavori in corso su piazza del popolo e via Conti – e questo, però, era tutto già preventivato – e dal Cencione fuori uso per frane. Ma soprattutto con nessuna prospettiva – ad oggi – di una ripresa della funzionalità in tempi brevi. "A fronte di tutto questo – si lamenta – la ricerca dei posti auto in più, pur provvisori, per venire incontro a cittadini e commercianti, si è fermata solo alle buone intenzioni snocciolate durante la consulta".