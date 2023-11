La città dei sapori è il suo futuro: "In arrivo il Museo del Tartufo"

Questa mostra mercato del tartufo, edizione 52, sarà ricordata. Perché nel vasto e ricco programma ci sono due momenti speciali (l’ultimo fine settimana): la presentazione del progetto del museo del tartufo bianco delle colline sanminiatesi e il piano attuativo di marketing nel quale saranno annunciate le prossime mosse per valorizzare turismo e territorio. "Il museo del tartufo nascerà a marzo 2024 - annuncia il presidente di San Miniato Promozione, Marzio Gabbanini –. Quindi sta per aprire i battenti. E sarà solo il primo passo di una crescita che prevede un percorso del tartufo che si svilupperà anche in una tartufaia. Con il piano attuativo del progetto marketing mettiamo nero su bianco gli impegni che prendiamo; tanti progetti, importanti, per valorizzare San Miniato capitale toscana del Re dei Boschi".

Intanto siamo in piena festa. Nonostante una mezza giornata di pioggia, il primo weekend ha registrato una buona affluenza: nei due giorni del primo weekend sono state stimate circa 15mila presenze tra chi è arrivato con la navetta e chi ha raggiunto l’area della festa a piedi.

Non sono state registrate particolari criticità – al netto degli aggiustamenti del caso e degli imprevisti che si possono verificare - col nuovo regime della navetta, che ora parte solo da via Guerrazzi e non effettua più fermate intermedie prima di arrivare in piazza Dante.

Ma cosa prevede il programma del secondo fine settimana(18-19 novembre)? Musei aperti, visite guidate, mostre (Legolart e Magma Art Space a Palazzo Grifoni, oltre all’esposizione dei documenti della nascita della Diocesi), dimostrazioni di caccia al tartufo, incontri, dibattiti e tutto il panel enogastronomico.

Ecco cosa sarà possibile vedere a partire da sabato: alle 10.30 nello spazio incontri di Casa Tartufo ci sarà un incontro per ricordare l’ingegner Giotto Bizzarrini "Aspettando la 1000 Miglia" (che da San Miniato passa regolarmente); a seguire alle 11.30 "Contratto di fiume torrente Egola, per ricordare gli eventi dell’ottobre 1993" a cura del Consorzio 4 Basso Valdarno (modera Ilaria Nieri); alle 17.30, infine, "San Miniato, essere CittàSlow: storia, principi, progetti a cura di Cittaslow Internazional. Poi show cooking ed eventi culturali. Tanti gli eventi di domenica. Intanto uno per tutti: alle 10.30 nello spazio incontri di Casa Tartufo "Patrimonio di gusto, il tartufo da riconoscimento Unesco alla tutela del territorio". Tra molti ospiti ci sarà Leonardo Marras (assessore regionale al turismo).